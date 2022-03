Portrait(s) des Renardières – Compagnie Les Maladroits Salle polyvalente des Renardières, 9 avril 2022, Châtellerault.

Portrait(s) des Renardières – Compagnie Les Maladroits

le samedi 9 avril à Salle polyvalente des Renardières

La compagnie Les Maladroits investit le quartier des Renardières durant deux semaines. Leur objectif : croquer le portrait d’habitants et les restituer dans de courtes formes théâtrales. À partir d’entretiens avec les habitants du quartier, mais aussi de ceux qui y travaillent, y passent ou y reviennent, comédiens et dessinateurs se retrouvent pour un chantier de création instantané. Dans un savant mélange de théâtre d’objets et de dessins manipulés, Les Maladroits explorent avec fantaisie la vie des gens d’ici. Il sera question d’habitat, de foyer, de nomadisme, d’urbanisme… et des petites choses de la vie qui alimentent notre grand roman collectif. À mi-chemin entre fiction et réalité, ces instantanés livrent un récit de ce territoire à la fois subjectif et ancré dans la vie du quartier. Saison théâtrale des 3T-scène conventionnée de Châtellerault en partenariat avec la MJC Horizons Sud

Entrée libre sur réservation

Tranches de vie en croquis

Salle polyvalente des Renardières rue rené cassin Chaêtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T11:00:00 2022-04-09T12:00:00;2022-04-09T18:00:00 2022-04-09T19:00:00