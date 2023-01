PORTRAITS DE TOULOUSE Toulouse Toulouse COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

2023-02-03 – 2023-04-02

Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne 2 EUR Figures venues d’horizons parfois lointains, réfugiés, résistants, artistes, sportifs, ces femmes et ces hommes ont été des acteurs décisifs du récit de la ville et affirment le caractère de Toulouse. Cette sélection, comme une porte entrouverte, est naturellement incomplète et appelle des questionnements sur la diversité, la parité. Créations à part entière, ces portraits ont été confiés à un artiste toulousain : Simon Lamouret. Né à Toulouse, formé à l’École Estienne à Paris, c’est par une évocation de Bangalore, en lnde qu’il se révèle dans le dessin et la bande dessinée. Avec la douceur de son trait, il dévoile la diversité des personnalités, et nous permet de mieux appréhender ces portraits. La tête d’inconnu, exceptionnellement prêtée par le Musée Saint-Raymond, musée d’archéologie de Toulouse, nous rappelle, comme d’un clin d’œil, de la longue histoire de Toulouse. À l’occasion de l’itinérance de Portraits de France, La chapelle de La Grave propose une sélection de 28 portraits de Toulousains. mediation@tactikollectif.org +33 7 72 02 94 24 http://tactikollectif.org/ CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse

