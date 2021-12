Portraits de peuples le long du Transsibérien Cosmopolis, 10 décembre 2021, Nantes.

**Exposition de photographies de la fin du XIXe et du début de XXe siècles** Consacrée à la grande voie ferrée de la Sibérie, l’exposition présente des photos monochromes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle conservées dans les collections du Musée d’Ethnographie de la Russie. C’est l’un des plus grands musées d’ethnographie d’Europe, qui abrite des collections uniques sur l’histoire et à la culture traditionnelle de 158 peuples de la Russie et des pays limitrophes. L’histoire de la formation du peuple et de l’État russes vont de pair avec développement des vastes territoires du continent eurasiatique. L’initiateur de la construction du Transsibérien est l’empereur Alexandre III, qui était soucieux de donner à la Russie “une plus grande unité interne en affirmant la primauté des éléments russes du pays”. Dans cette perspective, la construction du Transsibérien a été importante non seulement sous l’angle de la création d’une infrastructure de transport fiable, mais aussi pour l’unification d’un pays qui s’étend sur un très vaste territoire, permettant à une “ceinture d’acier” de rassembler ces terres immenses. La construction du chemin de fer a été lancée en 1891. C’était un projet global permettant de relier les deux capitales – Moscou et Saint-Pétersbourg – à l’Extrême-Orient. La compression de cet espace en a fait une partie de l’empire accessible et surtout, ce qui était le plus important, observable. L’exposition est basée sur une vision anthropologique de la construction du chemin de fer. Le Transsibérien est présenté comme un lieu de rencontre de la technologie et de la tradition, du centre et de la périphérie, de l’empire et des provinces, du russe et de l’étranger, du mobile et du statique.

