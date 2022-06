Portraits de Paysages : Concours photo de l’Atlas de paysages de Paris Catégorie d’évènement: île de France

Portraits de Paysages : Concours photo de l’Atlas de paysages de Paris, 16 mai 2022, . Du lundi 16 mai 2022 au lundi 19 septembre 2022 :

. gratuit

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de Paris lance la première édition du concours « Portraits de Paysages» : un concours photo ouvert au grand public et organisé pour inaugurer l’Observatoire Photographique du Paysage de Paris, un projet participatif marquant la première étape de l’Atlas de paysages de Paris. Contribuez en capturant vos paysages du quotidien depuis l’espace public ! ▌ CALENDRIER → Lancement du concours 16 mai 2022

→ Clôture 19 septembre 2022

→ Remise des prix 20 octobre 2022 à l’occasion de la Journée Internationale du Paysage ▌ RÉCOMPENSES Les clichés seront sélectionnés par un jury de professionnels et alimenteront l’Observatoire Photographique du Paysage de Paris (OPP) pour définir des points de vue reconduits dans le temps. → 50 photos seront sélectionnées pour constituer l’OPP de Paris ;

→ 20 à 30 photos seront exposées dans l’espace public dont une sélection jeune public et un prix du public sur Instagram. ▌ CATÉGORIES Deux catégories sont ouvertes pour concourir : → Point de vue inédit d’après une des 20 thématiques sensibles proposées

→ Point de vue reconduit d’après une photographie d’archive d’un paysage parisien Les informations complètes, le règlement et les modalités de participation

sont à retrouver sur paysages-paris.fr ▌ PROGRAMMATION Retrouvez durant la période du concours une programmation spécifique : → Conférence d’ouverture

« Paysage et photographie à Paris : fixer l’image d’une ville »

Mardi 14 juin à 18h30 à l’Académie du Climat, 2 place Baudoyer, Paris 4 → Promenades et ateliers avec des photographes professionnels

→ Ateliers dans les écoles

→ Exposition des projets lauréats – début 2023 sur les grilles du square de la Tour Saint-Jacques, rue de Rivoli En partenariat avec la Ville de Paris et la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports (DRIEAT) d’Île-de-France. Contact : https://www.paysages-paris.fr/ 01 48 87 70 56 contact@caue75.fr https://www.facebook.com/cauedeparis https://www.facebook.com/cauedeparis https://www.paysages-paris.fr/

CAUE de Paris Concours photo de l’Atlas de paysages de Paris

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Portraits de Paysages : Concours photo de l’Atlas de paysages de Paris 2022-05-16 was last modified: by Portraits de Paysages : Concours photo de l’Atlas de paysages de Paris 16 mai 2022

Paris