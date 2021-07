Paradou Paradou Bouches-du-Rhône, Paradou Portraits de Paradou Paradou Paradou Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Paradou

Portraits de Paradou Paradou, 21 août 2021, Paradou. Portraits de Paradou 2021-08-21 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-21 Rue Charloun Rieu Mairie du Paradou

Paradou Bouches-du-Rhône 9h30 à 17h : peintres, dessinateurs, photographes s’expriment en direct dans le Paradou.

17h30 : Exposition place Charloun Rieu.

Inscription jusqu’au 20 août 2021 en mairie : accueil@mairie-du-paradou.fr. Artistes, laissez libre cours à votre inspiration ! accueil@mairie-du-paradou.fr +33 4 90 54 54 01 9h30 à 17h : peintres, dessinateurs, photographes s’expriment en direct dans le Paradou.

17h30 : Exposition place Charloun Rieu.

Inscription jusqu’au 20 août 2021 en mairie : accueil@mairie-du-paradou.fr. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Paradou Autres Lieu Paradou Adresse Rue Charloun Rieu Mairie du Paradou Ville Paradou lieuville 43.71869#4.78403