Portraits de la Résistance par C215 – Exposition temporaire Estivareilles, 5 août 2021, Estivareilles. Portraits de la Résistance par C215 – Exposition temporaire 2021-08-05 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-31 18:00:00 18:00:00 Musée d’histoire du 20e siècle – Résistance et Déportation – 456 route du Musée

Estivareilles Loire Estivareilles EUR Le Street artiste parisien investit le village d’Estivareilles et le Musée d’histoire en présentant ses “Portraits de la Résistance”. museehistoire.estivareilles@wanadoo.fr +33 4 77 50 29 20 dernière mise à jour : 2021-09-27 par

Musée d'histoire du 20e siècle - Résistance et Déportation - 456 route du Musée