2023-02-03 – 2023-04-02

Cette exposition raconte l'histoire de ces Français et Françaises issus de l'immigration qui ont eu un réel impact sur l'histoire, la culture, le sport, la santé… Entre découvertes d'itinéraires singuliers et stimulation intellectuelle, vous traversez 12 grandes périodes, de la Révolution française jusqu'aux défis du XXe siècle. En plus des portraits nationaux, venez découvrir des portraits de personnalités liées à Toulouse. Plongez dans les histoires de vie des toulousain(e)s issu(e)s de la diversité dont le parcours a été décisif pour l'histoire de notre ville ! Dans le même temps, La Chapelle de la Grave accueille l'exposition Portraits de Toulouse : sous le regard de l'illustrateur toulousain Simon Lamouret, celle-ci permet de revenir plus en détail sur les personnalités toulousaines et d'en découvrir de nouvelles. Venez découvrir ces personnalités aux parcours incroyables et laissez vous tenter par l'exposition Portraits De France !

