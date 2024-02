« Portraits de France » dans la Mairie du 20e arrondissement Mairie du 20ᵉ arrondissement de Paris Paris, lundi 5 février 2024.

« Portraits de France » dans la Mairie du 20e arrondissement La Mairie du 20e arrondissement de Paris accueille l’exposition « Portraits de France », conçue par le Groupe de recherche Achac avec le Musée de l’Homme. 5 – 14 février Mairie du 20ᵉ arrondissement de Paris

Début : 2024-02-05T08:30:00+01:00 – 2024-02-05T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-14T08:30:00+01:00 – 2024-02-14T17:00:00+01:00

La Mairie du 20e arrondissement de Paris accueille l’exposition « Portraits de France », conçue par le Groupe de recherche Achac avec le Musée de l’Homme. Cette exposition à visée pédagogique dresse les portraits d’hommes et de femmes issu.e.s de l’immigration qui ont joué un rôle crucial dans notre grand récit national au cours des 230 dernières années mais dont l’héritage est souvent méconnu. À l’image du recueil Portraits de France (2021), né d’un double souhait celui du président de la République Emmanuel Macron, et celui de Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville, cette exposition permet à la fois de découvrir ou redécouvrir des personnalités importantes de l’histoire de France mais aussi et de proposer de nouveaux modèles pour les générations futures.

Mairie du 20ᵉ arrondissement de Paris 6 Pl. Gambetta, 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Île-de-France

