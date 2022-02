Portraits de Femmes Granville, 19 mars 2022, Granville.

Portraits de Femmes Granville

2022-03-19 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-19 20:30:00 20:30:00

Granville Manche

Muriel Souty et Anna Oesinger nous proposent d’interpréter les mélodies de Robert Schumann en nous présentant 3 des 4 cycles qu’il a consacrés aux femmes.

Une belle page de poésie allemande que nous sommes bien heureux d’accueillir.



Pas d’inquiétude pour ceux qui n’y entraveraient que pouic, les poèmes seront traduit en direct ! Venez donc redécouvrir Marie Stuart, Elisabeth Kulmann et écouter les témoignages d’amour et de vie d’une femme !



A tout au Leurre !

Granville

