Clohars-Carnoët Finistère « Dehors, les artistes! » ce sont des concerts tout l’été, dans des jardins privés du pays de Quimperlé, pour soutenir les artistes et renouer enfin avec le spectacle vivant! Ce lundi 12 juillet, faites connaissance avec Rosemonde.

dernière mise à jour : 2021-07-08

