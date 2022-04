Portraits de femme Teatro La Perla,Via Conventati – 63812 Montegranaro Montegranaro Catégories d’évènement: Fermo

Montegranaro

Portraits de femme Teatro La Perla,Via Conventati – 63812 Montegranaro, 14 mai 2022, Montegranaro. Portraits de femme

Teatro La Perla, Via Conventati – 63812 Montegranaro, le samedi 14 mai à 21:00

Un périple émouvant et évocateur pour découvrir une multitude de visages et d’histoires de femmes grâce à la musique et aux plus célèbres romances.

€ 5,00

Portraits de femme au travers des airs les plus célèbres Teatro La Perla,Via Conventati – 63812 Montegranaro Via Conventati 6 Montegranaro Fermo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fermo, Montegranaro Autres Lieu Teatro La Perla,Via Conventati - 63812 Montegranaro Adresse Via Conventati 6 Ville Montegranaro lieuville Teatro La Perla,Via Conventati - 63812 Montegranaro Montegranaro Departement Fermo

Teatro La Perla,Via Conventati - 63812 Montegranaro Montegranaro Fermo https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montegranaro/

Portraits de femme Teatro La Perla,Via Conventati – 63812 Montegranaro 2022-05-14 was last modified: by Portraits de femme Teatro La Perla,Via Conventati – 63812 Montegranaro Teatro La Perla,Via Conventati - 63812 Montegranaro 14 mai 2022 Montegranaro Teatro La Perla Via Conventati - 63812 Montegranaro Montegranaro

Montegranaro Fermo