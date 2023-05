Portraits de Famille – Les oublié.es de la Révolution Française Théâtre de l’Atelier, 6 mai 2023, Paris.

Du samedi 06 mai 2023 au samedi 27 mai 2023 :

mardi, jeudi, samedi

de 19h00 à 20h15

.Public adultes. payant

Hortense Belhôte débarque au Théâtre de l’Atelier avec une nouvelle conférence spectaculaire pour 8 représentations exceptionnelles !

Dans son cours spectaculaire féministe, queer et libertaire, Hortense Belhôte, aussi drôle et pétillante qu’intelligente, revisite l’Histoire de France et plus précisément le creuset des mythes fondateurs de notre histoire.

Aux confins du jeu vidéo, du stade de foot et de la soirée karaoké, cette nouvelle conférence spectaculaire nous embarque joyeusement dans une fresque historique hors-normes où est déployée une galerie d’anti-héros de la Révolution qui ont en commun de ne pas répondre au critères de panthéonisation. Un hommage rempli d’humour à nos ancêtres du premier 14 juillet qui étaient aussi des personnes noires, des femmes anticipées et des individus transgenres.

Théâtre de l’Atelier 1 place Charles Dullin 75018 Paris

Contact : https://www.theatre-atelier.com/event/hortense-belhote/ https://bit.ly/3ZkXl5z

Léonore Gautier