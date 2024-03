Portraits de Famille (Les oublié·es de la révolution française) Hortense Belhôte KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement, mercredi 27 mars 2024.

Après Une histoire du Football Féminin et Performeureuses, qui signent son parcours de créatrice volontiers féministe, queer et libertaire, Hortense Belhôte revisite l’Histoire de France et plus précisément le creuset de ses mythes fondateurs. Performeuse prolifique, elle rend hommage à ceux et celles qui ne répondent pas aux critères de panthéonisation, aux anti-héros comme le bengali Zamor, la précurseure féministe Claire de Duras ou l’ambigüe Chevalière D’Éon… Car on le sait trop peu, mais oui, nos ancêtres du premier 14 juillet étaient aussi noir·es, femmes ou transgenres !



Conception Hortense Belhôte

Chant et créations musicales

Du Barry Nabila Mekkid

St Georges et D’Eon Gérald Kurdian

Jean Amilcar et Marie-Thérèse Aitua Igeleke

Thomas Alexandre Sébastien Richelieu

Madeleine Anaïs Rosso

La Méduse Mathieu Grenier et Celia Marissal

Zamor Mexianu Medenou

Création vidéo Theodora Fragiadakis



Tout public, à partir de 15 ans

Durée 1h 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 19:00:00

fin : 2024-03-27

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

