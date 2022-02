Portraits de compositrices du XXe siècle La Marbrerie Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Lili Boulanger, Betsy Jolas, Sofia Goubaïdoulina & Kaija Saariaho Quatre compositrices du XXème siècle ayant toutes un lien fort avec la France Avec Muriel Blaisse [Piano] François Galichet [Violon] Joris Rühl [Clarinette] & Hélène Silici-Mérot [Violoncelle] Ce concert sera suivi d’un concert de jazz donné par les étudiants du conservatoire de Bagnolet.

Entrée libre dans la limite des places disponible selon le protocole sanitaire en vigueur / Brunch payant sur place dès 12h

Comme un clin d’œil à la Journée de la femme… ! La Marbrerie 21 rue Alexis Lepère – 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

