Portraits de compositrices, du XIIe siècle à nos jours Philharmonie de Paris, 27 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 27 septembre 2021

de 19h à 20h15

payant

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Ce collège a pour ambition d’appréhender la pléiade inouïe de compositrices du XIIe siècle à nos jours, parfois encore occultée dans les histoires de la musique. Vous pourrez ainsi découvrir la composition « au féminin », ses enjeux et ses batailles, et comprendre en dehors du champ socio-politique, le formidable apport de ces compositrices à la création musicale.

Depuis l’âge de trois ans, entre Marina Chiche et son violon, c’est une histoire d’amour. Ensemble ils sillonnent la planète. En soliste, Marina Chiche se produit avec de nombreux orchestres dans les salles les plus prestigieuses comme le Théâtre des Champs Elysées à Paris, la Philharmonie de Berlin ou le National Concert Hall de Pékin mais aussi en récital, invitée de festivals internationaux comme le Festival de Radio-France Occitanie Montpellier, le Verbier Festival en Suisse ou les Folles Journées au Japon. Ses disques, ses nominations aux Victoires de la musique, la retransmission régulière de ses concerts sur les ondes, sur les réseaux sociaux ou les chaines télévisées, ont élargi le cercle des mélomanes qui la suivent. Ce qui sublime le don de violoniste de Marina Chiche, c’est sa volonté de partager, de transmettre. Elle est une passeuse entre la maîtrise de son art et le besoin de ceux qui l’apprécient d’entrer dans son univers musical. Son blog, ses ateliers à Sciences Po, ses séries d’été sur France Musique, où elle rend hommage aux grandes musiciennes du passé et, depuis la rentrée 2020, son émission le dimanche sur France Musique où elle a succédé à Frédéric Lodéon, sont autant d’engagements à faire vivre la musique classique et contemporaine, et singulièrement le violon, auprès des jeunes et des moins jeunes, des mélomanes et des novices, à qui Marina dit « ce monde est aussi le vôtre, laissez-moi vous y emmener ! ».

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

