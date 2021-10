Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Portraits de compositrices, du XIIe siècle à nos jours Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Portraits de compositrices, du XIIe siècle à nos jours Philharmonie de Paris, 22 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 22 mars 2022

de 15h à 17h

payant

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique. Ce collège a pour ambition d’appréhender la pléiade inouïe de compositrices du XIIe siècle à nos jours, parfois encore occultée dans les histoires de la musique. Vous pourrez ainsi découvrir la composition « au féminin », ses enjeux et ses batailles, et comprendre en dehors du champ socio-politique, le formidable apport de ces compositrices à la création musicale. Jacques Amblard, musicologue, agrégé, maître de conférence HDR à l’Université Aix-Marseille (AMU), a publié plusieurs ouvrages, Pascal Dusapin. L’intonation ou le secret (mf, 2002), Dusapin. Le second style ou l’inontation (mf, 2017), Vingt regards sur Messiaen (PUP, 2015), Micromusique et ludismes régressifs depuis 2000 (PUP, 2017), un roman didactique (L’harmonie expliquée aux enfants, mf, 2006), ainsi que deux autres romans hantés par des questions musicales, V comme Babel (Balland, 2001) puis Noé (mf, 2016, en trichromie). Il a conçu une émission hebdomadaire sur France Culture (Méli-mélodies, 1999/2000), donné deux conférences au Collège de France (2007). Outre de nombreux programmes de concerts et autres textes de vulgarisation, il a publié une soixantaine d’articles scientifiques en plusieurs langues, concernant, pour la plupart, des questions d’esthétique musicale contemporaines. Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Animations -> Conférence / Débat Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

