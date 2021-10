Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Portraits de compositrices, du XIIe siècle à nos jours Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique. Ce collège a pour ambition d’appréhender la pléiade inouïe de compositrices du XIIe siècle à nos jours, parfois encore occultée dans les histoires de la musique. Vous pourrez ainsi découvrir la composition « au féminin », ses enjeux et ses batailles, et comprendre en dehors du champ socio-politique, le formidable apport de ces compositrices à la création musicale. Spécialiste des relations entre musique et politique au XXe siècle, Charlotte Ginot-Slacik enseigne l’histoire de la musique au CNSMD de Lyon. Elle a notamment publié Musiques dans l’Italie fasciste (co-écrit avec Michela Niccolai, Fayard, 2019), récompensé en 2020 par le Grand Prix France-Musique / Claude Samuel. Comme dramaturge, elle collabore avec l’Orchestre national du Capitole, participe à la coordination artistique des Musicales franco-russes de Toulouse et travaille régulièrement avec l’Opéra national de Lyon, l’Opéra national de Lorraine… Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Animations -> Conférence / Débat Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

