Portraits de Caste Parc du Grand Blottereau, 7 juillet 2022, Nantes.

2022-07-07

Horaire : 10:00 12:30

Gratuit : oui

Une exposition de Leah Gordon. La série Portraits de Caste tire son nom d’un genre de peinture qui retranscrit les théories de catégorisation des populations selon la couleur de leur peau.Les colons blancs avaient créé, dans les colonies du continent américain, des catalogues d’individus selon les degrés de mélange entre les populations noires et les populations blanches. Dans cette taxinomie, le sang des populations blanches est considéré comme supérieur au sang des populations noires. Les portraits de caste étudiaient ainsi la pratique de la gradation de la couleur de la peau du noir au blanc. Dans cette série de neuf portraits, la photographe Leah Gordon s’inclut en tant que “blanche”, tandis que son partenaire, le sculpteur haïtien André Eugène, apparaît à l’autre bout du spectre comme “noir”. Leah Gordon s’est inspirée de portraits de la Renaissance européenne, époque de la mise en place de la traite atlantique. La photographe anglaise dénonce, à travers les clichés reproduits en grand format, la colonisation et notamment les traités de catégorisation des populations selon leur couleur de peau qui furent édités au 18e siècle. Exposition proposée par le Centre Claude-Cahun, en co-production avec le Château des ducs de Bretagne et en partenariat avec la Direction Nature et Jardins / Ville de Nantes. Exposition du 5 avril au 19 août 2022 :Entrée libre, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17hVisites guidées à deux voix pour découvrir le travail de Leah Gordon et les serres d’agronomie tropicale :mercredi 27 avril, dimanche 15 mai, mercredi 25 mai, dimanche 19 juin, mercredi 29 juin 2022 à 15h (rendez-vousdevant les serres)

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr