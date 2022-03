Portraits de Caste Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Exposition du 3 au 27 mars 2022 dans la cour du château – en entrée libre :7 jours sur 7, de 8h30 à 19h

Horaire : 08:30 19:00

Gratuit : oui Exposition du 3 au 27 mars 2022 dans la cour du château – en entrée libre :7 jours sur 7, de 8h30 à 19h Une exposition de Leah Gordon proposée par le Centre Claude-Cahun dans le cadre du temps fort L’humain d’abord. “L’humain d’abord” est un temps citoyen de rencontres, d’expositions, de projections et de spectacles conçu avec les propositions de nombreuses associations nantaises en écho à l’exposition L’abîme. Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830, pour en explorer les résonances contemporaines. Dans le cadre des Semaines d’éducation contre le racisme et les discriminations (SECD) et des 10 ans du Mémorial de l’abolition de l’esclavage. La série Portraits de Caste tire son nom d’un genre de peinture qui retranscrit les théories de catégorisation des populations selon la couleur de leur peau.Les colons blancs avaient créé, dans les colonies du continent américain, des catalogues d’individus selon les degrés de mélange entre les populations noires et les populations blanches. Dans cette taxinomie, le sang des populations blanches est considéré comme supérieur au sang des populations noires. Les portraits de caste étudiaient ainsi la pratique de la gradation de la couleur de la peau du noir au blanc. Dans cette série de neuf portraits, la photographe Leah Gordon s’inclut en tant que “blanche”, tandis que son partenaire, le sculpteur haïtien André Eugène, apparaît à l’autre bout du spectre comme “noir”. Leah Gordon s’est inspirée de portraits de la Renaissance européenne, époque de la mise en place de la traite atlantique. Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

