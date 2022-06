Portraits de biodiversité Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

2022-07-04 – 2022-08-05

Durant les prochains mois une exposition itinérante appelée « Portraits de biodiversité » se déplacera de communes en communes sur le territoire. Au total, 20 panneaux présentant des espèces et leurs milieux seront représentés. Du lundi 4 juillet au vendredi 5 août – Jardin de Westerwald

