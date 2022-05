Portraits d’ateliers Le Blanc, 1 mai 2022, Le Blanc.

Portraits d’ateliers Château Naillac Le Blanc

2022-05-01 – 2022-11-10

Château Naillac Le Blanc Indre

Le Blanc Exposition hors les murs de l’écomusée de la Brenne. Le photographe Gilles Froger vous propose des portraits d’ateliers à travers une exposition au coeur de la Ville, sur les rives de la Creuse et dans l’église Saint-Cyran.

Photographies de grand format sur les ateliers et manufactures de la Ville du Blanc.

Témoignages et autres photos dans l’église Saint-Cyran. (accès libre aux horaires de l’écomusée).

Découvrez l’exposition de photos de Gilles Froger, en plein air sur les rives de la Creuse et dans l’église Saint-Cyran.

ecomusee.brenne@wanadoo.fr +33 2 54 37 25 20 http://www.musees.regioncentre.fr/

©GillesFroger

