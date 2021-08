Portraits d’arbres Caen, 16 août 2021, Caen.

Portraits d’arbres 2021-08-16 – 2021-08-22

Caen Calvados

L’exposition fait découvrir les arbres à travers les peintures de Joss Blanchard et les photographies de Roger Toutain.

À travers une démarche esthétique commune, montrer la beauté des arbres et l’émotion ressentie par cette rencontre. Un des objectifs de cette exposition est de participer à la sensibilisation du public à la nature qui l’entoure à travers une présentation de peinture et de photographies sur le thème de l’arbre.

Horaires :Tous les jours de 10h à 19hVendredi et samedi nocturne jusqu’à 19h

Aulne entre Platanes sous le givre le matin © Roger Toutain

L’exposition fait découvrir les arbres à travers les peintures de Joss Blanchard et les photographies de Roger Toutain.

À travers une démarche esthétique commune, montrer la beauté des arbres et l’émotion…

toutainroger14@orange.fr

L’exposition fait découvrir les arbres à travers les peintures de Joss Blanchard et les photographies de Roger Toutain.

À travers une démarche esthétique commune, montrer la beauté des arbres et l’émotion ressentie par cette rencontre. Un des objectifs de cette exposition est de participer à la sensibilisation du public à la nature qui l’entoure à travers une présentation de peinture et de photographies sur le thème de l’arbre.

Horaires :Tous les jours de 10h à 19hVendredi et samedi nocturne jusqu’à 19h

Aulne entre Platanes sous le givre le matin © Roger Toutain

dernière mise à jour : 2021-08-09 par