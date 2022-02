Portrait[s] d’Apt – Une famille de photographes Apt Apt Catégories d’évènement: Apt

Vaucluse

Portrait[s] d'Apt – Une famille de photographes Musée d'Apt 14 place du Postel Apt

2022-06-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-30 17:30:00 17:30:00

Installé place de la Mairie entre 1906 et 1944, le studio Roffé réalise essentiellement des portraits, mais immortalise aussi tous les événements familiaux, l'activité économique et les manifestations locales.

