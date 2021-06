Boulogne-sur-Mer Basilique Note Dame Boulogne sur Mer Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais « portraits croisés » projet intergénérationnel à visée mémorielle Basilique Note Dame Boulogne sur Mer Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

L’objectif est de permettre l’appropriation par le jeune public du chantier de restauration de la basilique Notre Dame de Boulogne. Ce chantier fera date dans l’histoire du patrimoine boulonnais par son ampleur et son caractère exceptionnel. Un volet intergénérationnel sera également à l’œuvre avec l’intervention des résidents du CCAS de la ville. Le dispositif C’est mon Patrimoine permettra aux jeunes et à leurs familles de s’approprier de façon originale le chantier. En effet l’intervention de Lionel Pralus, artiste plasticien photographe, sera l’occasion pour ces jeunes de côtoyer la création contemporaine tout en bénéficiant d’un accès au savoir faire des métiers de la restauration. Les rencontres avec le Comité d’action sociale permettront également de développer le volet art et mémoire.

sur inscription réservée aux enfants du PRE et résidents du CCAS

