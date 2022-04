Portraits Croisés, atelier avec Marion Duclos Espace Garonne Catégorie d’évènement: Gironde

Portraits Croisés, atelier avec Marion Duclos Espace Garonne, 15 mai 2022, . Portraits Croisés, atelier avec Marion Duclos

Espace Garonne, le dimanche 15 mai à 15:00 Inscriptions sur place.

Composez en duo, sur des masques, vos jardins imaginaires… Espace Garonne avenue des Griffons 33530 Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T15:00:00 2022-05-15T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Gironde Autres Lieu Espace Garonne Adresse avenue des Griffons 33530 Bassens lieuville Espace Garonne Departement Gironde

Espace Garonne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Portraits Croisés, atelier avec Marion Duclos Espace Garonne 2022-05-15 was last modified: by Portraits Croisés, atelier avec Marion Duclos Espace Garonne Espace Garonne 15 mai 2022 Espace Garonne

Gironde