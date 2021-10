Portraits Confiné(e)s Jardin Raymond VI, 18 novembre 2021, Toulouse.

du jeudi 18 novembre au jeudi 16 décembre à Jardin Raymond VI

### Exposition – Dorothée Lebrun Exposition de photos imprimées sur bâches de grand format et accrochées aux grilles du Jardin Raymond VI. Cet événement soutenu par la Mairie de Toulouse fait suite à une première exposition donnée dans des maisons privées du quartier Saint-Cyprien en juin 2021 et financée par les modèles participants. Le projet photographique a été mis en œuvre pendant la période du premier confinement au printemps 2020. Durant six semaines, la photographe Dorothée Lebrun a invité des personnes confinées (voisins, amis, passants) à poser devant un fond blanc installé devant sa maison avec leurs accessoires préférés. Les gens racontent leur histoire par leur regard, leur allure, leur posture, leurs gestes, leurs vêtements, leurs accessoires et leurs cheveux trop longs. Les regards sont intenses exprimant parfois les craintes, les doutes ou bien une certaine sérénité et le plaisir de se réunir brièvement à bonne distance pour un instant de partage. Ce travail constitue un hommage au photographe juif-allemand Stefan Moses, décédé en 2018. Connu pour son travail au magazine Stern et son œuvre Deutsche, il a photographié des Allemands caractérisés par leur métier devant un fond clair, avec lequel il se déplaçait un peu partout dans l’Allemagne d’après-guerre. _Soutenu par le Château d’Eau_ ### Infos pratiques Du 18 novembre au 16 décembre 2021

Jardin Raymond VI Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



