Montereau-Fault-Yonne Musée de la Faïence Montereau-Fault-Yonne, Seine-et-Marne Portraits à la barbotine. Musée de la Faïence Montereau-Fault-Yonne Catégories d’évènement: Montereau-Fault-Yonne

Seine-et-Marne

Portraits à la barbotine. Musée de la Faïence, 18 septembre 2021, Montereau-Fault-Yonne. Portraits à la barbotine.

le samedi 18 septembre à Musée de la Faïence

Les artistes Fred Soupa et Christine Coste ont conçu un dispositif tout à fait original : la drawning-box. Venez réaliser vos portraits à la barbotine

Entrée libre, inscription préalable pour les visites guidées et les ateliers

Exposition permanente de 400 pièces de faïences. Musée de la Faïence 2 place René-Cassin 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montereau-Fault-Yonne, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée de la Faïence Adresse 2 place René-Cassin 77130 Montereau-Fault-Yonne Ville Montereau-Fault-Yonne lieuville Musée de la Faïence Montereau-Fault-Yonne