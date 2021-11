Langres Médiathèque Marcel-Arland Haute-Marne, Langres « Portraits à croquer » Médiathèque Marcel-Arland Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Médiathèque Marcel-Arland, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

« Portraits à croquer » : laissons-nous croquer le portrait, cachés derrière un drap blanc, pendant que les crayons des trois artistes de l’association de dessin langroise Libre cours s’agitent. « Portraits à croquer » : Laissons-nous croquer le portrait, cachés derrière un drap blanc Médiathèque Marcel-Arland 4 rue du Cardinal de la Luzerne 52200 Langres Langres Langres Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T23:59:00

