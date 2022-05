Portraits à croquer ! avec l’Atelier Pomme Musée des Beaux-Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Portraits à croquer ! avec l’Atelier Pomme Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022, Orléans. Portraits à croquer ! avec l’Atelier Pomme

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 19:00

Grâce à une technique de sérigraphie alimentaire, venez déguster votre “portrait à croquer” sur le parvis du musée !

Crêpes disponibles sur présentation de votre billet d’entrée (gratuit)

Imaginez savourer une crêpe avant ou après votre visite du musée… mais pas n’importe quelle crêpe ! Une crêpe sérigraphiée avec les portraits emblématiques du musée ! Musée des Beaux-Arts Place Sainte Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:30:00

