2023-06-15 19:00:00

Bouches-du-Rhone Marseille 3e Arrondissement EUR 5 5 En compagnie de 3 complices danseuses, Rebecca Journo tente une étude sur le portrait.



Inspirée des œuvres de Cindy Sherman, Francesca Woodman ou Amedeo Modigliani entre autres, elle y cherche la sensation d’une disparition, d’une abstraction. Comment aller de l’image vers le mouvement ? Comment remplir et vider la forme ? Les poses de Portrait forment un point de départ vers une transformation perpétuelle, où le corps et le son travaillent à matérialiser la sensation d’une identité en mouvement. Quatre figures à la recherche de leur propre image multiplient leurs propres identités, avant que, sous l’effet d’un fractionnement méthodique, elles n’en génèrent une unique, composée de leurs fragments.



De ce répertoire Étendu par des objets miroir et un cadre de verre, cet étrange répertoire anime un processus double, tenant de l’auto-portrait et/ou de l’auto- fiction. Le quatuor s’écrit en composition collective pour exacerber la sensation de démultiplication de l’identité.



Conception & chorégraphie : Rebecca Journo

Créée en collaboration avec/ interprétée par Vera Gorbatcheva, Rebecca Journo, Lauren Lecrique, Véronique Lemonnier

Création sonore & musicien au plateau : Mathieu Bonnafous

Scénographie : Guillemine Burin des Roziers, Rebecca Journo

Création lumière et régie générale : Jules Bourret

Création costume : Coline Ploquin

Regard extérieur : Raphaëlle Latini, Tomeo Vergès

Durée : 1h

