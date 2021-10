Portrait JS Bach / Rhétorique explicite et symbolisme caché Philharmonie de Paris, 30 mars 2022, Paris.

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

En douze stations, ce collège sonde la vie et l’œuvre de Jean-Sébastian Bach en son temps et dans son héritage. Les premières conférences guident vos pas à travers les villes d’élection du compositeur, le chemin se prolongeant par des conférences plus esthétiques et spirituelles sur son art universel. En Bach, se récapitulent les goûts réunis des styles européens qu’il transcende en jetant des passerelles vers un nouvel avenir musical.

Professeure de musicologie (Sorbonne Université), Raphaëlle Legrand travaille sur l’opéra et l’opéra-comique en France au XVIIIe siècle, l’œuvre musicale et théorique de Rameau, les chanteuses et les compositrices. Membre de l’Institut de Recherche en Musicologie (IReMus, UMR 8223), co-directrice du Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur la Musique et les Arts du Spectacle (GRIMAS), co-fondatrice du Cercle de Recherche Interdisciplinaire sur les Musiciennes (CReIM), elle a publié entre autres Regards sur l’opéra-comique (CNRS Editions, 2002, avec N. Wild), Rameau et le pouvoir de l’harmonie (Cité de la Musique, 2007) et co-dirigé Sillages musicologiques (CNSMDP, 1997, avec Ph. Blay), Entre théâtre et musique (Cahiers d’histoire culturelle, 1999, avec L. Quetin), Musiciennes en duo (PUR, 2015, avec C. Giron-Panel, S. Granger, B. Porot), En un acte, Les actes de ballet de Jean-Philippe Rameau (Aedam Musicae, 2019, avec R.M. Trotier). Elle est directrice de la collection “Baroque et Lumières” chez Aedam Musicae.

