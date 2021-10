Portrait Johann Sebastian Bach / Weimar Philharmonie de Paris, 1 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 1 décembre 2021

de 15h à 17h

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances.

Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

En douze stations, ce collège sonde la vie et l’œuvre de Jean-Sébastian Bach en son temps et dans son héritage. Les premières conférences guident vos pas à travers les villes d’élection du compositeur, le chemin se prolongeant par des conférences plus esthétiques et spirituelles sur son art universel. En Bach, se récapitulent les goûts réunis des styles européens qu’il transcende en jetant des passerelles vers un nouvel avenir musical.

Ancien élève du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Eric Lebrun est organiste, compositeur et musicographe. Lauréat de plusieurs concours internationaux comme le Grand prix de Chartres et diverses autres distinctions dont le Prix de l’Académie Charles Cros, on lui doit plus d’une cinquantaine d’enregistrements, en soliste ou en compagnie de son épouse Marie-Ange Leurent, elle aussi organiste, dont les intégrales de Bach, Boëly, Buxtehude, Duruflé, Franck ou encore Jehan Alain. Il est le compositeur de soixante partitions pour toutes formations. Il a écrit cinq biographies de musiciens pour la collection Bleu Nuit, consacrées à Bach, Boëly (avec Brigitte François-Sappey), Buxtehude, Debussy et César Franck. Il a en outre collaboré à plusieurs ouvrages collectifs dont le bien connu Guide de la musique d’orgue, sous la direction de Gilles Cantagrel, chez Fayard et a rédigé de très nombreux articles pour plusieurs revues du monde entier. Professeur d’orgue au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur-des-Fossés depuis vingt-six ans, Eric Lebrun a aussi enseigné à la Sorbonne, au CNSMDP et a été un temps directeur du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Cachan et dispense des cours tant à Londres, Gröningen, Bologne, Piacenza, Seoul. Il est professeur honoraire au Danemark. Il est l’organiste du très bel instrument de Cavaillé-Coll et le chef de chœur de l’église Saint-Antoine-des-Quinze-Vingts à Paris depuis 1990.

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr

