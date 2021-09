Portrait Johann Sebastian Bach / La vie de Bach Philharmonie de Paris, 6 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 6 octobre 2021

de 15h à 17h

payant

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou sava…

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

En douze stations, ce collège sonde la vie et l’œuvre de Jean-Sébastian Bach en son temps et dans son héritage. Les premières conférences guident vos pas à travers les villes d’élection du compositeur, le chemin se prolongeant par des conférences plus esthétiques et spirituelles sur son art universel. En Bach, se récapitulent les goûts réunis des styles européens qu’il transcende en jetant des passerelles vers un nouvel avenir musical.

Musicologue, ancien directeur de France Musique et représentant de la France à l’Union Européenne de Radiodiffusion, ancien maître de conférences à Paris IV-Sorbonne, intervenant au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Gilles Cantagrel a participé à la création du salon de la musique Musicora. Responsable du premier « Europa Bach Festival » de la Neue Bachgesellschaft, administrateur au Centre de musique baroque de Versailles, il a été membre du Conseil de surveillance de la Fondation Bach. Il est aujourd’hui membre d’honneur de la société Bach internationale à Leipzig et correspondant de l’Académie des Beaux-Arts (Institut de France). Professeur, conférencier, spécialiste de Bach et de la musique allemande de l’époque baroque, il est l’auteur de nombreux articles et a publié près de trente ouvrages. Il est Chevalier de la Légion d’honneur, Commandeur des Arts et Lettres et Chevalier du Mérite en Allemagne.

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23062 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

