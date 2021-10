Portrait Johann Sebastian Bach / La pensée du dernier Bach Philharmonie de Paris, 25 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 25 mai 2022

de 15h à 17h

payant

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

En douze stations, ce collège sonde la vie et l’œuvre de Jean-Sébastian Bach en son temps et dans son héritage. Les premières conférences guident vos pas à travers les villes d’élection du compositeur, le chemin se prolongeant par des conférences plus esthétiques et spirituelles sur son art universel. En Bach, se récapitulent les goûts réunis des styles européens qu’il transcende en jetant des passerelles vers un nouvel avenir musical.

Titulaire des certificats d’aptitude de Professeur de Culture Musicale, de Professeur chargé de direction, ainsi que du Diplôme d’État de Professeur de piano, Jean-François Boukobza enseigne l’analyse et l’esthétique au sein du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, du Pôle Supérieur de Seine Saint-Denis et du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve. Producteur à Radio Classique de 1994 à 2002, il écrit régulièrement dans la revue Avant-Scène Opéra pour laquelle il a rédigé de nombreuses études portant sur des œuvres lyriques des XIXe et XXe siècles. Il est également l’auteur de livres sur Haydn et sur Bartók, et a participé à de nombreux ouvrages collectifs, dont Les Opéras de Peter Eötvös paru aux éditions des Archives Contemporaines ou De la Libération au Domaine musical, dix ans de vie musical en France aux éditions Vrin. Invité lors de colloques, présentations de concerts, émissions radiodiffusées ou télévisées, il se produit régulièrement comme conférencier en France et à l’étranger. Son dernier ouvrage porte sur les Études pour piano de György Ligeti.

Animations -> Conférence / Débat

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)



Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23141 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Animations -> Conférence / Débat Musique

Date complète :

2022-05-25T15:00:00+02:00_2022-05-25T17:00:00+02:00