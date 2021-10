Portrait Johann Sebastian Bach / Köthen Philharmonie de Paris, 15 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 15 décembre 2021

de 15h à 17h

payant

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

En douze stations, ce collège sonde la vie et l’œuvre de Jean-Sébastian Bach en son temps et dans son héritage. Les premières conférences guident vos pas à travers les villes d’élection du compositeur, le chemin se prolongeant par des conférences plus esthétiques et spirituelles sur son art universel. En Bach, se récapitulent les goûts réunis des styles européens qu’il transcende en jetant des passerelles vers un nouvel avenir musical.

Denis Morrier, musicien et musicologue, est professeur de Culture Musicale au Conservatoire du Pays de Montbéliard et d’Analyse Musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ses recherches portent principalement sur la musique vocale italienne du baroque naissant (Monteverdi, Gesualdo et Cavalli), l’opéra italien du XVIIIe (Traetta, Haendel) et la danse ancienne. Ses ouvrages ont été publiés par Harmonia Mundi (Les trois visages de Monteverdi), Fayard (Gesualdo ; Chroniques musiciennes d’une Europe Baroque), la Philharmonie de Paris (Monteverdi et l’art de la rhétorique, 2015) et les éditions Bleu-Nuit (Monteverdi, 2017). Auteur de nombreux articles musicologiques (L’Avant-Scène Opéra, guides Fayard, encyclopédies Universalis, Larousse, etc), il compte aussi, depuis 1986, parmi les collaborateurs du magazine Diapason.

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Animations -> Conférence / Débat

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23078 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis

Date complète :

2021-12-15T15:00:00+01:00_2021-12-15T17:00:00+01:00