Portrait Johann Sebastian Bach / Danse et spiritualité Philharmonie de Paris, 18 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 18 mai 2022

de 15h à 17h

payant

De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

En douze stations, ce collège sonde la vie et l’œuvre de Jean-Sébastian Bach en son temps et dans son héritage. Les premières conférences guident vos pas à travers les villes d’élection du compositeur, le chemin se prolongeant par des conférences plus esthétiques et spirituelles sur son art universel. En Bach, se récapitulent les goûts réunis des styles européens qu’il transcende en jetant des passerelles vers un nouvel avenir musical.

Historienne et musicologue, Claire Paolacci est professeur d’histoire de la musique, de la danse et du spectacle au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur-des-Fossés. Également conférencière au Musée de la musique (Philharmonie de Paris) et enseignante dans les Universités de Paris-Diderot et Rouen, elle poursuit ses recherches sur l’Opéra de Paris dans une approche comparatiste, politique, diplomatique, administrative et artistique ainsi que sur les liens entre musique et danse. Elle a publié ces dernières années Les Danseurs mythiques (éd. Ellipses, 2015), Danse et Musique (éd. Fayard-Mirare, 2017) et prépare un ouvrage sur L’Opéra de Paris de la Grande Guerre à la Libération (IReMus).

