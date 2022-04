Portrait Johann Sebastian Bach / Bach et ses énigmes Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Portrait Johann Sebastian Bach / Bach et ses énigmes Philharmonie de Paris, 13 avril 2022, Paris. De la simple découverte à l’approfondissement, les COLLÈGES permettent aux mélomanes d’enrichir leurs connaissances. Chaque cycle propose une série de conférences où la musique – populaire ou savante – est abordée dans son contexte historique, sociologique et esthétique.

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 avril 2022

de 15h00 à 17h00

payant Tarif unique : 14 EUR En douze stations, ce collège sonde la vie et l’œuvre de Jean-Sébastian Bach en son temps et dans son héritage. Les premières conférences guident vos pas à travers les villes d’élection du compositeur, le chemin se prolongeant par des conférences plus esthétiques et spirituelles sur son art universel. En Bach, se récapitulent les goûts réunis des styles européens qu’il transcende en jetant des passerelles vers un nouvel avenir musical. Professeur d’analyse musicale au Conservatoire de Paris, conférencier à la Philharmonie, Claude Abromont est l’auteur, avec Eugène de Montalembert, d’un Guide de la théorie de la musique (Fayard/Lemoine, 2001), d’un Guide des formes et d’un Guide des genres de la musique occidentale (Fayard/Lemoine, 2010). Il a également publié un Petit Précis du commentaire d’écoute (Fayard, 2010), un roman (Bayard, 2013), un essai sur Berlioz (La rue musicale, 2016, Prix spécial du jury du Prix France Musique des Muses) et un Guide de l’analyse musicale (EUD, 2019). Un Vocabulaire de l’harmonie (Minerve, 2021) est en préparation. Lieu : Salle de conférence – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019 Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23129 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228363022888 Billetterie de la Philharmonie de Paris

Portrait Johann Sebastian Bach / Bach et ses énigmes © British Library Board / Droits réservés / Bridgeman Images

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Portrait Johann Sebastian Bach / Bach et ses énigmes Philharmonie de Paris 2022-04-13 was last modified: by Portrait Johann Sebastian Bach / Bach et ses énigmes Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 13 avril 2022 Paris Philharmonie de Paris Paris

Paris Paris