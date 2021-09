Genève Musée d'art et d'histoire Genève PORTRAIT EN DIALOGUE – MONSIEUR RIGAUD ATTEND… Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’évènement: Genève

du jeudi 7 octobre au dimanche 10 octobre à Musée d’art et d’histoire

Le portrait que Hyacinthe Rigaud fit de la belle-soeur de Louix XIV, la Duchesse d’Orléans Élisabeth-Charlotte de Bavière, Princesse Palatine, dont le Musée d’art et d’histoire conserve l’une des nombreuses copies, est au cœur d’une création théâtrale. Celle-ci dissèque la vie de Cour, l’art du paraître et les faux-semblants. Le dialogue entre l’altesse, incarnée par Maria Mettral et sa suivante, jouée par Lola Gregori, qui la prépare pour sa séance de pose avec le peintre, évoque la condition féminine avec des mots qui proviennent en grande partie de la prose très libre de la Duchesse. Cette dernière, connue pour une correspondance de près de 60’000 lettres, est une véritable mine d’informations dont certaines assez truculentes! INFOS PRATIQUES Où? Au Musée d’art et d’histoire Quand? Jeudi 7 octobre à 18h30 et 20h, samedi 9 octobre à 16h et dimanche 10 octobre à 14h30 et 16h Gratuit, [réservation obligatoire](https://billetterie.mahmah.ch/content) Plus d’infos: [www.fetedutheatre.ch](https://fetedutheatre.ch/team-member/portrait-en-dialogue-monsieur-rigaud-attend/)

CHF 0.-

Voulez-vous assister à la séance d’habillage d’Elisabeth Charlotte de Bavière, Duchesse d’Orléans? Avec Lola Gregori et Maria Metral Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève

2021-10-07T18:30:00 2021-10-07T19:00:00;2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T20:30:00;2021-10-09T16:00:00 2021-10-09T16:30:00;2021-10-10T14:30:00 2021-10-10T15:00:00;2021-10-10T16:00:00 2021-10-10T16:30:00

