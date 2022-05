Portrait d’un maraîcher, Alexandre de la Crompe, 15 juin 2022, .

Portrait d’un maraîcher, Alexandre de la Crompe

2022-06-15 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-15

Le Val de Loire, connu pour la douceur de son climat, est une terre de

prédilection pour les jardins. La diversité des fruits et légumes qui y sont

cultivés a participé à forger sa réputation de Jardin de la France.

Venez rencontrer et échanger avec Alexandre de la Crompe, maraîcher bio

installé à côté de Blois, qui s’investit pour avoir un impact positif sur son

territoire : nourrir sa population, respecter les sols sur lesquels il travaille,

transmettre ses savoirs et compétences.

La rencontre sera précédée par la diffusion du court-métrage documentaire

réalisé sur Alexandre de la Crompe et son travail.

INTERVENANT :

Alexandre DE LA CROMPE DE LA BOISSIÈRE, ferme de Rangy, Saint-Lubin-en-Vergonnois

(c) Alexandre de la Crompe 3

dernière mise à jour : 2022-05-09 par