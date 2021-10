Montreuil Nouveau théâtre de Montreuil île de France, Montreuil Portrait de voix Nouveau théâtre de Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: île de France

Portrait de voix Nouveau théâtre de Montreuil, 16 décembre 2021, Montreuil. Date et horaire exacts : Le jeudi 16 décembre 2021

L’artiste sonore Alessandro Bosetti, entouré de cinq interprètes de haut vol, nous immerge dans la magie et le mystère de la musique vocale. Pénétrant. Dans une lumière douce, un homme se présente à nous : tel un montreur de phénomènes sonores, il vient offrir à nos oreilles une singulière collection de voix. Des extraits bruts de paroles enregistrées, spontanées, gorgées de la sève du quotidien. Des chants en direct interprétés par cinq voix virtuoses, qui s’entrelacent en dentelles polyphoniques savantes. Le musicien Alessandro Bosetti, proche du GMEM, Centre national de création musicale implanté à Marseille, propose d’écouter la voix en la détachant de la personne. En s’appuyant sur le talent exceptionnel de trois chanteuses et deux chanteurs de l’ensemble allemand Neue Vocalsolisten Stuttgart, le compositeur fait aussi entendre ses compositions inspirées des madrigaux de la Renaissance. Une création intimiste, à l’image de la pièce Journal de Bord, présentée au Nouveau théâtre de Montreuil en 2018. Avec simplicité et sensibilité, Alessandro Bosetti fait partager son émerveillement devant la voix, lyrique ou ordinaire, son grain, sa puissance émotionnelle, son mystère. Spectacles -> Théâtre Nouveau théâtre de Montreuil 10 place Jean-Jaurès Montreuil 93100

