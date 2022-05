Portrait de Vélos Le Grand Atelier,Musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

le samedi 14 mai à 19:00

**Animation : Didier Vallé fait le portrait de vélos. La découverte d’un artiste et d’une technique.** Didier Vallé réalise des œuvres d’une extrême précision. Il peint ses toiles à l’acrylique, plus précisément à la vinylique Flash. Les couleurs sont vives, couvrantes et mates. Pour un rendu parfait, il emploie beaucoup d’adhésifs de masquage. Pour finir, afin de magnifier les couleurs, il applique un vernis satiné sur toutes ses toiles.

Entrée libre Tout public

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

