“Portrait de saint-Palais” 30 ans d’Argitze, 30 ans de cinéma, 30 ans de passion Saint-Palais, 30 octobre 2021, Saint-Palais.

“Portrait de saint-Palais” 30 ans d’Argitze, 30 ans de cinéma, 30 ans de passion 2021-10-30 00:00:00 – 2021-10-30 00:00:00 Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais

18h00 : Rediffusion du film-spectacle proposé à l’occasion du Festival ABIAN en septembre.

Hendrick Van der Zee dresse un portrait de Saint-Palais dans un spectacle unique.

La compagnie HVDZ était en résidence à Saint Palais du 17 au 24 septembre. Les artistes ont ainsi rencontré les habitants du territoire, et récolté des témoignages, des souvenirs et des projets… De porte en porte, ils ont visité les associations, les anciens, les jeunes… pour nous offrir un portrait sensible et sincère de Saint-Palais, un film-spectacle qui mélange vidéos, photos, danse, musique, textes.

+33 5 59 65 74 20

Argitze

