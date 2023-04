Portrait de Los Angeles : La cité des anges s’invite au Forum des images ! Forum des images, 3 mai 2023, Paris.

Du mercredi 03 mai 2023 au mercredi 31 mai 2023 :

Jusqu’au 6 juillet, découvrez la cité des anges à travers le cinéma, la bande dessinée, le jeu vidéo et les nouvelles images. Entre rêve et cauchemar, violence et glamour, explorez les multiples visages de cette ville incontournable du cinéma !

Entre comédie dramatique et cinéma documentaire, parcourez une série de portraits dévoilant l’envers du décor du centre-ville et des célèbres studios de tournage.

Découvrir la programmation du mois de mai

Carte blanche à David Robert Mitchell

Masterclass, rétrospective de ses films et carte blanche : le cinéaste David Robert Mitchell est l’invité du Forum des images du 5 au 7 mai. Avec lui s’ouvre un monde de rêves, mais aussi une réalité cauchemardesque.

Vendredi 5 mai

à 21h, Under the Silver Lake de David Robert Mitchell (2018), précédée d’une présentation par le réalisateur !

Sam, 33 ans, aspire à la célébrité. À travers ce polar détourné, le cinéaste offre sa vision personnelle de la ville : « piscines ensoleillées, ombres obscures, passages secrets, jeunes filles de bonnes familles, meurtres mystérieux… l’imagerie iconique d’une ville bâtie sur des rêves et des images animées. » (D. R. Mitchell)

Samedi 6 mai

à 18h30, Master class de David Robert Mitchell

Natif de Détroit, désormais installé à Los Angeles, David Robert Mitchell a réalisé avec Under the Silver Lake l’un des portraits cinématographiques les plus excitants et inventifs de L.A. En trois films, l’originalité de son cinéma a séduit festivals et public.

Voir l’intégralité du programme

Temps forts du mois de mai

Jeudi 4 mai

à 20h30, Double programme jeu vidéo et cinéma

Tony Hawk’s Pro Skater

Berceau légendaire du skateboard, plongez dans le Los Angeles de la glisse sur asphalte et venez mesurer vos tricks à ceux des autres en participant à un tournoi de Tony Hawk’s Pro Skater.

Suivi de

90’s de Jonah Hill

Los Angeles, années 1990. Stevie, 13 ans, peine à trouver sa place entre sa mère absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie.

Mercredi 10 mai

Soirée Double Mixte

à 18h30, The Bling Ring de Sofia Coppola

Entre 2008 et 2009, un groupe d’adolescent·es a commis une série de cambriolages dans les villas de célébrités à Hollywood.

Retour sur ce fait divers avec ce portrait acerbe d’une jeunesse fascinée par l’hyper-luxe.

à 20h30, The Canyons de Paul Schrader

Deux couples dans le milieu du cinéma sont entraînés dans une spirale de violence, manipulation, sexe et drogues.

Écrit par Bret Easton Ellis, ce film dépeint Hollywood en ville morte et désaffectée.

Vendredi 12 mai

à 18h30, Porn Valley, Cours de cinéma par Jacky Goldberg

Une exploration de cette autre industrie du cinéma que les yeux prudes ne sauraient voir, de l’autre côté des collines d’Hollywood, à travers les films qui en ont montré les dessous – un cours néanmoins « safe for work » !

à 21h, Boogie Night de Paul Thomas Anderson

Dans les années 1970, Eddie est repéré par un réalisateur porno.

« J’ai voulu aller jusqu’au bout du cliché. Au demeurant, c’est un cliché qui fut une réalité pour bon nombre de stars du porno. » (Paul Thomas Anderson)

Dimanche 14 mai

à 18h30, Tangerine de Sean Baker / Carte blanche à Thom Andersen (cinéaste et historien du cinéma) Sin -Dee Rella, une prostituée transgenre, décide de se venger de la trahison de son mac.

« Les hilarantes répliques vachardes s’enchaînent pour le plus grand bonheur des fans d’humour queer et bitchy. » (Filmdeculte)

Mercredi 17 mai

à 15h, Le Violent de Nicholas Ray

À Hollywood, un scénariste méconnu est soupçonné de meurtre. Le témoignage d’une voisine le disculpe.

Ce superbe film noir est l’un des portraits les plus troublants de Hollywood à l’époque du maccarthysme.

Dimanche 21 mai

à 20h30, La Défense Lincoln de Brad Furman avec Mattew McConaughey

Michael Haller, avocat sans scrupules, officie depuis sa Lincoln. La défense d’un fils de famille accusé de meurtre est le début d’un engrenage impitoyable.

Jeudi 25 mai

à 21h, Model Shop de Jacques Demy

Los Angeles, 1968. Sur le point de partir au Vietnam, George, un jeune homme fauché, rencontre Lola, une jeune femme qui pose pour des photos sexy. Ensemble, ils errent dans les rues, évoquant leurs rêves.

Vendredi 26 mai

à 20h30, Double programme jeu vidéo et cinéma

Playful x Point Break

Transmettre la passion du jeu vidéo sur grand écran et multiplier les liens avec le cinéma, c’est la mission que se donne l’association Playful via l’animation de sessions de jeu en salle. Pour cette nouvelle séance, découvrez une sélection de jeux en résonance avec Point Break.

Point Break extrême limite (Film interdit au moins de 12 ans)

Un jeune agent du FBI s’infiltre dans le milieu des surfeurs de Malibu pour démanteler un gang de braqueurs, mais il est séduit par leur liberté et leur style de vie. Excellent film de surf et d’action.

Samedi 27 mai

à 18h30, The Big Lewboski de Joel et Ethan Cohen

Jeffrey Lebowski, dit « Le Dude », coule des jours oisifs, entre deux parties de bowling avec ses amis. Un jour, il se trouve mêlé à une intrigue policière, à la suite d’une méprise d’identité.

Une comédie déjantée culte.

à 19h, Mur Murs d’Agnès Varda / Carte blanche à l’Academy Museum of Motion Pictures et présentée par K.J. Relth-Miller (directrice adjointe et programmatrice)

Documentaire sur les « murals » de Los Angeles, c’est-à-dire les peintures sur des murs de la ville. Comment cette ville, capitale du cinéma, se révèle sans trucage par ses murs murmurants.

