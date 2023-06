Portrait de Los Angeles : la Cité des Anges s’invite au Forum des images ! Forum des images Paris, 1 juin 2023, Paris.

Du jeudi 01 juin 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

En juin, la Cité des Anges se dévoile à travers les genres cinématographiques de films policier, musical et de science-fiction. Découvrez la programmation du mois de juin !



Voir l’intégralité du programme jusqu’au 6 juillet

Les temps forts du mois de juin

Jeudi 1 juin

À 21h, Le Dahlia noir de Brian de Palma (film interdit au moins de 12 ans)

Années 1940. Deux inspecteurs enquêtent sur le meurtre d’Elizabeth Short, découverte atrocement mutilée. Le fait divers le plus célèbre de Los Angeles vu par le plus formaliste des cinéastes.

Film également programmé le dimanche 25 juin à 21h.

Vendredi 2 juin

À 21h, Boulevard du crépuscule de Billy Wilder

Un scénariste sans le sou devient le gigolo d’une ancienne star du cinéma muet, enfermée dans le mythe de sa gloire passée. Une évocation magistrale de la splendeur des stars hollywoodiennes.

Samedi 3 juin

À 14h30, Collateral de Michael Mann

Max, chauffeur de taxi, passe une journée normale jusqu’à ce qu’il rencontre Vincent, un tueur à gages. Celui-ci le traîne tout au long du film dans de dangereuses péripéties, parfois fatales…

Séance double mixte

À 17h30, Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly

Les coulisses des studios lors du passage du cinéma muet au parlant à la fin des années 1920.

Réussite inégalée de la comédie musicale, le film est aussi un véritable document sur la fabrique d’Hollywood.

Suivi à 20h30, La la Land de Damien Chazelle

Une jeune actrice en devenir et un pianiste de bar rêvent de gloire et de coups de foudre à Los Angeles.

Cette comédie musicale multi-oscarisée s’inscrit dans les pas des grands classiques hollywoodiens.

Mercredi 7 juin

À 17h30, Maps to the Stars de David Cronenberg

À Los Angeles, les célébrités rivalisent et s’affrontent. La ville des rêves fait revivre les fantômes et promet surtout le déchaînement des pulsions, découvrant l’envers du décor des studios hollywoodiens.

Mercredi 21 juin

À 18h30, Assurance sur la mort de Billy Wilder

Un courtier d’assurances accepte de tuer le mari de sa maîtresse.

James M. Cain adapte Raymond Chandler. « On pourrait inculper L.A. de complicité dans les crimes que ce film relate. » (Richard Schickel).

Jeudi 22 juin

À 20h, Une étoile est née (A Star is Born) de George Cukor

Un grand acteur devenu alcoolique tombe amoureux d’une jeune actrice. Tandis qu’il sombre, elle devient une star. Ce mélodrame est l’une des œuvres les plus poignantes et les plus réalistes jamais tournées sur Hollywood.

Vendredi 23 juin

À 20h30, Le Flic de Beverly Hills de Martin Brest (Présenté par Micah Gottelieb, programmateur, Mezzanine Films)

Axel Foley, flic aux méthodes excentriques, débarque à Los Angeles pour retrouver les meurtriers de son partenaire. Une comédie policière au succès phénoménal qui consacra la force comique d’Eddie Murphy.

Samedi 24 juin – Soirée Double Mixte

À 18h30, Dusty and Sweets McGee de Floyd Mutrux

De jeunes drogués filmés à Los Angeles, pour la plupart dans leur propre rôle. Ce film poignant capture comme rarement à l’écran l’emprise de la drogue sur une jeunesse à la dérive. Mais cette œuvre jamais montrée en France est aussi un étonnant portrait de Los Angeles.

À 21h, Minnie et Moskowitz de John Cassavetes (Présenté par Micah Gottelieb, programmateur, Mezzanine Films)

Seymour, un gardien de parking qui vient de quitter New York pour Los Angeles, rencontre Minnie, la quarantaine un peu triste, qui travaille dans un musée. Cassavetes réinvente la romcom et découvre Los Angeles.

Vendredi 30 juin

À 20h30, Blade Runner de Ridley Scott

Dans un Los Angeles futuriste, un policier traque les androïdes indésirables. La version définitive de la dystopie bouleversante de Ridley Scott, d’après Philip K. Dick, qui interroge notre humanité.

Précédé à 18h30 de la conversation avec Renaud Jesionek (Captain de Nexus VI) et menée par Fabien Gaffez (directeur artistique du Forum des images) sur l’esthétique du film Blade Runner.

© Plattform Produktion AB / Le Violent, Blade Runner © Collection Christophel. Design graphique: ABM Studio