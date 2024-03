Portrait de Hong Kong au Forum des images : Temps fort du mois d’Avril Forum des images Paris, mercredi 3 avril 2024.

Du mercredi 03 avril 2024 au mardi 30 avril 2024 :

.Tout public. Jusqu’à 2 ans. payant

7,20 € tarif plein

5,80 € tarif réduit

5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

4,50 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité)

Carte Forum Hong Kong, pour 28 €.

Cap vers Hong Kong, sublime ville-cinéma et canon de la pop culture, à travers plus de 100 séances faisant dialoguer passé mythologique et présent politique. Projections, cours de cinéma, séances jeu vidéo et BD, cartes blanches et rencontres…

Temps fort du mois d’Avril

Retrouvez ici la page dédiée à la nouvelle thématique « Portrait de Hong Kong »

BON PLAN : Bénéficiez d’un accès illimité à toutes les séances de Portait de Hong Kong, avec la carte Forum Hong Kong, pour 28 €.

En savoir plus (cliquez ici).

Soirée d’ouverture Portrait de Hong Kong : Mercredi 3 avril

Vernissage de l’exposition photographique de Françoise Huguier, 19h

Venez découvrir le Hong Kong de Françoise Hughier à travers vingt clichés issus de ses archives.

Accès gratuit, billet à retirer en caisse.

En sa présence



Nomad, de Patrick Tam, 20h

Quatre jeunes de milieux différents se croisent, s’étreignent et se poursuivent sur les îles de Hong Kong. Censuré à sa sortie pour ses scènes érotiques, ce film emblématique de la Nouvelle Vague hongkongaise mêle politique, pop culture et recherche formelle.

Avant-première de la ressortie salle

Un verre est offert avant la projection avec le billet d’entrée.

Film présenté par Françoise Huguier

Séance POPUP ! :

• La nuit du générique spécial Hong Kong : jeudi 4 avril à 20h

Proposée par l’association We Love Your Names, cette 10e édition est l’occasion de découvrir le travail de la directrice artistique hongkongaise Joyce N Ho et du réalisateur de génériques français Mathieu Decarli.

Au programme également, une sélection de génériques sur le thème de Hong Kong, une rétrospective de 10 ans de prix Rosalie ainsi que la remise du prix 2024

• Rencontre jeu vidéo : explorer la création indépendante Hong Kongaise: samedi 13 avril à 16h

Allison Yang Jing est créatrice et curatrice de jeux vidéo hongkongais. Lors d’un échange avec Isabelle Arvers, globe-trotteuse du jeu vidéo indépendant, elle évoque quelques jeux locaux, aborde les enjeux de son travail à Hong Kong et propose un focus sur Forgetter, le jeu passionnant qu’elle a conçu avec le game designer Alan Kwan.

•Conférence Hong Kong connexion : jeudi 18 avril à 19h30

Hong Kong fascine par ses gratte-ciels, la valse de ses néons, ses marchés crépitants et fumants, ses cloaques sombres qui n’ont eu de cesse d’être mis en scène au cinéma comme dans les jeux vidéo. De Chungking Express à Shenmue II, de The Dark Knight : Le Chevalier noir à Sleeping Dogs, voyage cinématographique et vidéoludique inédit en territoire hongkongais, pour mieux comprendre ses représentations et les questionner.

Par Nashidil Rouiaï (géographe spécialiste de la Chine et de Hong Kong).

Rencontre : le Hong Kong de Mary Stephen :

samedi 13 avril à 18h30

Au cours d’une séance exceptionnelle, la monteuse Mary Stephen (Contes d’été, Contes d’hiver d’Éric Rohmer) présente une sélection d’images amateures tournées par son père de 1949 à 1963 en 8 et 16mm, sur l’île de Hong Kong. Elle évoque son Hong Kong à travers des extraits de films choisis parmi des cinéastes avec lesquels elle a collaboré.



Suivie de Mambo Girl de Evan Yang, présenté par Mary Stephen, 21h

Double séance mixte : Amours impossibles

L’achat d’un billet pour un des films donne accès gratuit au 2e, dans la limite des places disponibles. (retrait en caisse le jour de la projection).

Mercredi 10 avril :

The Wild Wild Rose, de Wang Tian-Lin, 18h30

Une chanteuse de cabaret séduit le nouveau pianiste de l’orchestre. Adapté librement de Carmen, ce grand mélo noir du cinéma classique hongkongais est servi par Grace Chang, qui irradie en femme fatale.

In the Mood for Love, de Wong Kar-wai, 21h15

Dans le Hong Kong des années 1960, deux voisins découvrent que leurs conjoints respectifs vivent une histoire à l’étranger. Ensemble, ils imaginent cette relation et mettent en scène leur propre rupture.

Séances spéciales Johnnie To :

Découvrez au Forum des images 4 films du célèbre réalisateur Hongkongais Johnnie To

Septet : the story of Hong-Kong, de Ringo Lam, Wo Ping Yuen, Tsui Hark, Patrick Tam, Ann Hui, Sammo Hung, Johnnie To, mercredi 17 avril à 21h

Au début des années 2010, sept cinéastes (après le renoncement de John Woo) décident de rendre hommage aux années fastes du cinéma local. Pour chacun·e : un souvenir d’enfance et sa vision de Hong Kong.

Loving You, de Johnnie To, samedi 20 avril à 18h30

Lau est un inspecteur immoral. Lorsque sa femme, enceinte d’un autre homme, se résout à le quitter, Lau est grièvement blessé. À la fois film policier et drame conjugal, c’est un tournant majeur dans la filmographie de Johnnie To.

P.T.U., de Johnnie To, samedi 20 avril à 20h30

Un soir, le sergent Lo se fait voler son arme. Un officier de la P.T.U., une unité spéciale de Hong Kong, promet de la lui rapporter avant la fin de la nuit.

« Plus qu’un exercice formel auquel on pourrait trop vite l’apparenter, P.T.U. est un grand film. » (Festival des 3 Continents)

La Vie sans principe, de Johnnie To, dimanche 21 avril à 15h30

Un mystérieux sac contenant cinq millions de dollars volés rassemble trois personnages que tout sépare. Johnnie To s’attaque à l’actualité mondiale à travers Hong Kong, où la spéculation et le profit aliènent la société.

Cours de cinéma :

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

• Vendredi 5 avril à 18h30 : Les Cahiers « Made in Hong Kong », 40 ans après

Avril 1984. Une équipe des Cahiers du cinéma explore un continent-cinéma jusqu’alors ignoré, à la rencontre de l’extraordinaire vitalité de cette ville. Retour sur ce numéro spécial, devenu mythique, avec ses deux principaux auteurs.

Cours de cinéma par Olivier Assayas, cinéaste, et Charles Tesson, critique et historien de cinéma.

• Vendredi 12 avril à 18h30: Comment la guerre de l’opium a traversé le cinéma ?

La guerre de l’opium a été l’un des épisodes fondateurs du nationalisme. Comment le Parti communiste chinois l’a-t-il mise en scène dans son roman national ? Illustration en quatre films, des années 1940 jusqu’à 1997, lors de la rétrocession de Hong Kong à la Chine.

Cours de cinéma par François Bougon (journaliste à Mediapart)

• Vendredi 23 février à 18h30: Chang Cheh, à la vie à la mort

Chang Cheh fut le poète épique du cinéma de Hong Kong des années 1960 et 1970 exaltant la chevalerie chinoise à travers des combats homériques. Son cinéma violent et passionné, aux chorégraphies fascinantes, inspira John Woo et Tsui Hark.

Cours de cinéma par Stéphane du Mesnildot (critique, spécialiste du cinéma asiatique.)

Suivi à 21h par la séance : Un seul bras les tua tous, de Chang Cheh

Forum des images 2 rue du Cinéma 75001

Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/portrait-de-hong-kong +33144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/infos-pratiques/tarifs-et-abonnements/tarifs

@ABM