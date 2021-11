Portrait de femme Méru, 10 novembre 2021, Méru.

Portrait de femme Méru

2021-11-10 – 2021-11-10

Méru 60110

Portrait de femme, en hommage au tableau de l'expressionniste allemand Ernst Kirchner, tisse une toile de fond à l'Amour : un amour tout à la fois mystique, provocateur et impalpable, un véritable corps-à-corps avec le souvenir. À travers la musique de Mahler, Strauss et Wagner se dessine une traversée dans les tréfonds d'une âme amoureuse tantôt impétueuse et agitée, tantôt résignée et rêveuse. Dans ce reflet d'un 19ème siècle marqué par l'intensité expressive des couleurs vives des peintres du «Blaue Reiter», hantés par la naissance de la psychanalyse et la menace de la première guerre mondiale, la poésie y est rédemptrice.

Bernard Martinez

Méru

