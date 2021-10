Portrait de femme / Festival En Voix ! Creil, 13 décembre 2021, Creil.

Portrait de femme / Festival En Voix ! Creil

2021-12-13 20:00:00 – 2021-12-13

Creil Oise Creil

6 Portrait de femme

Trio Morgen

#MUSIQUE

Durée 1h

Tout public

Un violon virtuose, une harpe harmonieuse et une soprano somptueuse

On a réussi à faire rentrer le Théâtre Impérial de Compiègne sous notre chapiteau, devenu le temps d’une soirée une escale étonnante du Festival En Voix ! Les interprètes de ce jeune trio qui privilégie les timbres originaux nous donnent à entendre les sublimes couleurs de la musique d’un XIXe siècle finissant.

À travers la musique de Mahler, Strauss et Wagner se dessine une traversée dans les tréfonds d’une âme amoureuse tantôt impétueuse et agitée, tantôt résignée et rêveuse. Bouleversant !

———

Tarif unique 6€

Pass École d’art

Au chapiteau des Loups, Gymnase Alain Marion, Quartier Rouher de Creil

Ce spectacle est présenté par La Faïencerie – Théâtre de Creil dans le cadre du festival En Voix !.

accueil@faiencerie-theatre.com +33 3 44 24 01 01 https://www.faiencerie-theatre.com/

DR

Creil

dernière mise à jour : 2021-10-21 par