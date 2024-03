Portrait de famille Le Cinématographe Nantes, jeudi 2 mai 2024.

Portrait de famille Films d’animation iraniens pour enfants 2 mai – 2 juin Le Cinématographe Tarifs : 5€ / 3€ / 3,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T10:00:00+02:00 – 2024-05-02T10:45:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T11:30:00+02:00

PORTRAIT DE FAMILLE

6 courts-métrages • Collectif

Iran, 2013, 42 min • NUM

Le pays des contes des Mille et une Nuits est en ébullition : la fête bat son plein chez les papillons, Maman Corbeau met au point une stratégie pour se débarrasser d’un renard affamé, Maître Corbeau va se marier, une grand-mère prend la route pour rendre visite à son petit-fils qui vient de naître, et un village prépare avec enthousiasme le mariage de la belle Hajar. Un programme de cinq courts-métrages iraniens aux univers colorés et reliés par une musique envoûtante aux sonorités persanes.

à partir de 3 ans

Le Cinématographe 12 bis rue des Carmélites Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire