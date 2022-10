PORTRAIT DE CAVE Aspiran, 5 novembre 2022, Aspiran.

PORTRAIT DE CAVE

Rue de la Cave Coopérative Aspiran Hrault

2022-11-05 17:30:00 – 2022-11-05 19:00:00

Aspiran

Hrault

Découvrez la seconde capsule sonore sur les caves coopératives du Clermontais, mêlant témoignages et regards sur le mouvement coopératif. En plongeant dans l’histoire de la cave d’Aspiran et du cépage Clairette, ce sont les démarches pour la reconnaissance des terroirs, et les avancées techniques et œnologiques, qui vous sont racontées de l’intérieur.

Après une écoute collective de la bande sonore et la découverte des photographies d’Alain Tendero, un temps d’échange, autour d’une dégustation, vous sera proposé.

+33 9 71 00 29 48

Aspiran

