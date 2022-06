Portrait Chinois • Karim Messaoudi Les Lilas Les Lilas Catégories d’évènement: île de France

Les Lilas

Portrait Chinois • Karim Messaoudi Les Lilas, 20 juillet 2022, Les Lilas. Du mercredi 20 juillet 2022 au mercredi 27 juillet 2022 :

mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 18h00 à 21h00

. gratuit

On doit ce Portrait Chinois à l’artiste Karim Messaoudi qui raconte ici l’histoire d’un personnage lunaire, nommé K., dont l’existence pourrait presque ressembler à celle de monsieur tout-le-monde. Celui-ci se livre au mieux à ses activités journalières : dormir, se rendre au travail, déjeuner. Ou tout au moins essaie-t-il… car il vit sur un plateau tournant, à l’accélération hasardeuse l’obligeant à de drôles d’acrobaties. Un tourniquet d’enfer où la force centrifuge ajoute à des actions simples et banales une dimension extraordinaire. De plus, sur cette tournette de potier géant, sur laquelle il est déjà difficile de se tenir debout, les objets semblent doués d’une vie extra normale. De cette précarité physique et émotionnelle naît une gestuelle acrobatique et burlesque qui ouvre les portes de l’imaginaire. Portrait Chinois nous propose une vue éclatée d’un homme en marge, consumé par un feu qu’il ne maîtrise pas. Karim Messaoudi s’inspire du portrait chinois – jeu littéraire où il s’agit de déceler, à travers un questionnaire, certains aspects de la personnalité d’un individu – pour créer un jeu vivant avec la complicité des jeunes spectateurs et mettre en lumière différentes facettes du personnage. Ou comment, dans un environnement instable, K. se « refait le portrait » pour avancer et trouver son juste équilibre. Distribution Conception Karim MessaoudiRegard extérieur Dymitry SzypuraConstruction Victor ChesneauCréation sonore Frederic MarolleauMusique Jean DousteyssierRégie générale Nicolas Deluc Les Lilas Parc Lucie Aubrac – 50 rue Romain Rolland 93260 Les Lilas Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/portrait-chinois

